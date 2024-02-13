Politiki.net Будет довольно забавно будет наблюдать за "отмазками" добровольных эмигрантов, покинувших территорию нашей страны под лозунгами: "агрессия в отношении соседа недопустима", в свете новых событий.
"Вы нужны своей родине", - Израиль призывает российских эмигрантов
Комментарии
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александр александров
+++!!!!!
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1 д.
Л
Ливень
я таки вас умоляю))) у евреев родина там где заднице тепло))) а это точно не охваченная войнами срана обетованная)))
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14 час.
вага карлито
Ага так и бросились на защиту второй "Родины"))Аж топот копыт стоит только в обратную сторону куда угодно но подальше!
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14 час.
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