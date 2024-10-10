Автоэксперт Демин призвал проверять зимние диски на допустимую нагрузку

Выбор подходящих дисков столь же важен для безопасности, как и выбор шин. В беседе с «ФедералПресс» владелец российской компании по производству кованых и кастомных дисков Леонид Демин дал советы автовладельцам о том, на что стоит обращать внимание при их выборе.