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Автоэксперт Демин призвал проверять зимние диски на допустимую нагрузку

Автоэксперт Демин призвал проверять зимние диски на допустимую нагрузку

Выбор подходящих дисков столь же важен для безопасности, как и выбор шин. В беседе с «ФедералПресс» владелец российской компании по производству кованых и кастомных дисков Леонид Демин дал советы автовладельцам о том, на что стоит обращать внимание при их выборе.

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