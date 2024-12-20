В отношении задержанного подозреваемого в убийстве генерала Кириллова получены показания свидетелей

В отношении гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова, задержанного ранее по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Вооружённых сил РФ Игоря Кириллова и его адъютанта, получены показания свидетелей и потерпевших.
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