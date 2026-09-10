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Гусевский стекольный завод имени Ф. Э. Дзержинского

Гусевский стекольный завод имени Ф. Э. Дзержинского

История Гусевского стекольного завода имени Ф. Э. Дзержинского - это не просто хроника промышленного гиганта, а повествование об эпохе великих перемен, времени, когда старая Россия уступала место новой.

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