Гусевский стекольный завод имени Ф. Э. Дзержинского

История Гусевского стекольного завода имени Ф. Э. Дзержинского - это не просто хроника промышленного гиганта, а повествование об эпохе великих перемен, времени, когда старая Россия уступала место новой.
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