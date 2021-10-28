Николай Платошкин предложил хранить золотовалютные резервы в Европе, поскольку на их санкции мы можем ответить

Несекретные материалыПолитикаНиколай Платошкин предложил хранить золотовалютные резервы в Европе, поскольку на их санкции мы можем ответитьНиколай Платошкин призвал перевести средства ФНБ в Европу и разместить их в банках, где они будут в большей безопасности.Вернуться к статье259НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьММаргаритаНе поняла! Я думала он умнее. В Россию все надо возвращать! Какая европа?SISergey IvanovА как вам такая крамольная мысль: Хранить наши золотовалютные резервы не в Штатах и даже не в Европе- а в России? Есть такая страна. Не забыли еще? А вот еще крамольнее: Хранить их не в золоте, не в долларах и даже не в юанях- а в нефти, газе, стали, алюминии, в промышленности, в современных производствах и технологиях. И в самом деле: Вот на что нужен этот «запас»?- Да на случай войны! Так принято уже 2000 лет. Только вот времена нынче другие. Если раньше любая война была прежде всего видом грабежа (Александр Македонский отправлял на Родину караваны награбленного), то сейчас- средством уничтожения конкурента на мировом рынке. А значит, золото как средство платежа теряет смысл. В войну у вас просто откажутся его принимать- и вам придется самим грызть ваши слитки. Другое дело- ресурсы и технологии! Все это как раз и нужно для победы в современной войне. Значит, не нужен нам этот «золотой запас»! Современное золото- это то, чем воюют и то, чем после победы восстанавливают страну. Это ресурсы и это люди- грамотные специалисты, носители знаний и технологий. Вот сюда и надо вкладывать наше золото.GGarryВы бы тут не умничали особо....золото - оптимальный вариант.....это общепризнаноНочной кошмарЧушь безграмотная.SISergey IvanovВот давно пишу здесь: Почему- то слово «Умный» на Руси считается оскорблением! -Ты что, самый умный? -Тебе что, больше всех надо? Отвечаю. Да, я- умный! И можете забросать меня своим говном. Но и тогда я все равно буду умнее вас, тех кто здесь отметился.... Умнее хотя бы уже потому, что много прожил и много понимаю. А золото- ну, грызите ваше золото! Или вы не в курсе, что, например, после революции иностранные державы соглашались с нами торговать только за зерно! Не принимали они золото! А почему за зерно? Да все просто: чтобы вызвать голод в России и новую революцию. И ведь это полчилось!GGarryВот еще одно подтверждение моих слов о том. что платошкин ПРОСТО ИДИОТ.....в сша нет и не было ФНБ.....и в европе им делать нечегоVladimir LenkovА зачем вообще хранить деньги у своих врагов? Моего здравого смысла на такой маразм не хватает. Объясните, пожалуйста.Наталья ИвановаЗачем в Европу? Лучше в Россию...Ночной кошмардурачок неграмотный Платошкин. Слышал звон, да не знает, где он. Никакого представления о ФНБ РФ не имеет.ПЖПрохожий по жизниНе надо его ругать. Главное для него не потеряться в куче политиков. Вот он и хрюкнул (простите, кукарекнул), напомнив о себе, светлейшем, но пока не признанном в обозе элиты.ПЖПрохожий по жизниНе надо его ругать. Главное для него не потеряться в куче политиков. Вот он и хрюкнул (простите, кукарекнул), напомнив о себе, светлейшем, но пока не признанном в обозе элиты.Астон МартинПлатошкин грамотный политик , а некоторые пустые говорящие головы мизинца на ноге его не стоят , и сами ничего предложить не могут кроме дурацких охаиваний...ничего , только глупое бубнение и в реале ноль...то что из под рычага финансового давления долларовой системы нужно действительно выходить а не только разговорами обнадеживать уже становится понятно как ясный день ...америкосы обвили практически весь мир своей финансовой долларовой сетью и включают рычаги давления как им вздумается , неужели это не понятно никому , поэтому предложение Платошкина правильное ...Ночной кошмарАга, дурак дурака видит издалека. Платошкин такой же "грамотный" политик, как и Астон Мартин. Одного поля ягоды - дилетанты во всём.Астон Мартинохаивание - первый признак тролляGGarryпо твоему платошкина надо похвалить??? ну так без проблем....платошкинКАНЕЩНА ПОНЫЙ ИДИОТ.....но идиот ИНИЦИАТИВНЫЙ, не простойАстон Мартинересь городить - не дороги строитьНочной кошмарНекоторые ни одной дороги не построили, а ереси нагородили выше крыши. Не буду указывать пальцем, и так все знают....)))Астон Мартина из некоторых вообще сплошная ересь как из шлангаНочной кошмарА из некоторых уже сплошное говно прёт, как из канализации. Видно, и ересь уже закончилась, и дороги....)))Астон Мартина из некоторых вообще все прет , как пачку дрожжей в сельский туалет кинули ...Ночной кошмарСочувствую. А затычку с резьбой не пробовал? Глядишь, и меньше с тебя попрёт...Если не сорвёт, конечно...)))))))))))))))))))))))))Астон Мартину некоторых умишко дальше резьбы на затычке никак не работает , слабоватенько скроена головенка , слабоватенько надо отметить ...Ночной кошмарУ некоторых и так бывает...))) Последний умишко из дырявой головёнки вытечет, минуя затычку, вместе с ересью. Это уже безнадёжный случай.Мухтар МуслиховВ посте многовато спецов по материаловедению и финансах рассуждающих о золотовалютных резервах государства. Золото это редкоземельный метал, являющий международно признанным мерилом стоимости платежных средств ( рубля, фантиков и фунтиков тоже..) Валюта это товар (обеспеченный золотом денежный знак) способный выполнять расчетную функцию на международной арене. Золотовалютные ресурсы это обеспеченное золотом количество денежных знаков (банкнот), обеспечивающее межгосударственные экономические отношения и взаимосвязи, учитываемые в реальном денежном обороте между хозяйствующими субъектами, то бишь условные банкноты применяемые в международных расчетах, но и то и другое никто ни куда не возит и где то не хранит. Скажем России, по каким либо взаимоотношениям, должна Германия 100 марок, обеспеченных золотым эквивалентом = это и есть хранение золотовалютных ресурсов в Германии и оно всегда может быть реализовано напрямую. Но МВФ первичный учет ведет в так называемой резервной валюте именуемой фантиками и ими манипулирует пересчитывая по насаждаемому курсу... и печатая их по мере необходимости закрыть бреши. Платошкин в чем то прав, но не совсем - по мне золотовалютные ресурсы России надо хранить в странах партнерах по международному общежитию в их валюте, а не в так называемой резервной валюте фактически ничем не обеспеченным о чем и говорит Платошкин.VVVan VanКак самую большую ценность его туда и отправить, идиот там сохранней будет!Комментировать
Свежие комментарии