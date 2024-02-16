Специалисты Водоканала промывают водопровод в Ломоносове

В настоящее время в городе продолжают размещать прицепы-цистерны с питьевой водой. Специалисты Водоканала промывают водопроводную сеть в Ломоносове, где ранее жители массово жаловались на сильный запах хлора в питьевой воде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии