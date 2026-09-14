В Киеве снова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Агентство Укринформ сообщает о новых взрывах в Киеве, сопровождаемых сигналами воздушной тревоги. В понедельник столица Украины уже сталкивалась с такими событиями, что отмечено в Telegram-канале агентства, а также на карте украинского министерства цифровой трансформации.