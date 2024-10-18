Белгородский губернатор высказался о попытке прорыва ВСУ на территорию региона

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Село Журавлевка Белгородского района находится под полным контролем Вооруженных сил России (ВС РФ). Так на сообщения о попытке украинских войск прорваться на территорию Белгородской области отреагировал губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.