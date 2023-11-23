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Регион 29

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Жители Архангельской области смогут исполнить мечту ветеранов Великой Отечественной войны

В Архангельской области проживает 2 390 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них может стать героем социального проекта «Мечта ветерана»В Архангельской области проживает 2 390 ветеранов Великой Отечественной войны.

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