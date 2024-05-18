Путин проводит встречу с главами МЧС и Минприроды

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителя МЧС Александра Куренкова и главу Минприроды РФ Александра Козлова доложить о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны.
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