Учёные провели самый длительный поиск радиосигналов в системе TRAPPIST-1

Учёные из Института SETI и Университета штата Пенсильвания провели 28-часовое исследование системы TRAPPIST-1 с помощью телескопа ATA в поисках радиосигналов, которые могли бы указывать на внеземные технологии.
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