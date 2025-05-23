В последние месяцы вновь разгорелись дискуссии о необходимости изменений в Конституции. Это связано с тем, что многие эксперты и общественные деятели считают, что действующая Конституция не учитывает реалии современного общества и не защищает традиционные ценности, которые являются основой российской культуры.
Конституцию РФ опять будут менять: защита традиционных ценностей и западная модель
Комментарии
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Ингерман Ланская
Это в совдепии меняли конституции под очередного фюрера..... А мы не в совдепии живём - конституцию страны не надо менять , как в совдепии , каждое десятилетие. А вот внести изменения или что-то скорректировать надо обязательно и делать это регулярно и своевременно - жизнь и окружающая реальность меняется...
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1 час.
Ингерман Ланская
а с чем нам жилось хорошо? с молочными зубами, с тёплым горшком. с мамкиной титькой......
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1 час.
Ингерман Ланская
и как это вам удалось заглянуть в каждый кабинет кремля? что, и в кабинет царь-пушки заглядывали? и кабинет Благовещенского собора? а в кабинетах Кутафьей башни американские советники тоже сидели? вы и туда заглядывали??? .....дааааа... камуноидный бред живее всех живых и мёртвых бредов
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48 мин.
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