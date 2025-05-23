СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Жаль, что не догнали и не кастрировали.Иностранный специ...
  • Валентина Литвяк
    Вполне возможно крестпад это месть жидов русским за мавзолей жида Бланка. Однако с жидами придется поступить как пост..."Да, это я дважды...
  • Георгий Корнев
    Русскому мужику так и впаяли. А здесь видите ли мелкое хулиганство. Хотя не мешало бы создать сеть общественных туале...Иностранный специ...

Конституцию РФ опять будут менять: защита традиционных ценностей и западная модель

Конституцию РФ опять будут менять: защита традиционных ценностей и западная модель

В последние месяцы вновь разгорелись дискуссии о необходимости изменений в Конституции. Это связано с тем, что многие эксперты и общественные деятели считают, что действующая Конституция не учитывает реалии современного общества и не защищает традиционные ценности, которые являются основой российской культуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
Это в совдепии меняли конституции под очередного фюрера..... А мы не в совдепии живём - конституцию страны не надо менять , как в совдепии , каждое десятилетие. А вот внести изменения или что-то скорректировать надо обязательно и делать это регулярно и своевременно - жизнь и окружающая реальность меняется...
Ответить
1 час.
Ингерман Ланская
а с чем нам жилось хорошо? с молочными зубами, с тёплым горшком. с мамкиной титькой......
Ответить
1 час.
Ингерман Ланская
и как это вам удалось заглянуть в каждый кабинет кремля? что, и в кабинет царь-пушки заглядывали? и кабинет Благовещенского собора? а в кабинетах Кутафьей башни  американские советники тоже сидели? вы и туда заглядывали??? .....дааааа... камуноидный бред живее всех живых и мёртвых бредов
Ответить
48 мин.
наверх