Конституцию РФ опять будут менять: защита традиционных ценностей и западная модель

Ингерман Ланская Это в совдепии меняли конституции под очередного фюрера..... А мы не в совдепии живём - конституцию страны не надо менять , как в совдепии , каждое десятилетие. А вот внести изменения или что-то скорректировать надо обязательно и делать это регулярно и своевременно - жизнь и окружающая реальность меняется...

Ингерман Ланская а с чем нам жилось хорошо? с молочными зубами, с тёплым горшком. с мамкиной титькой......