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«Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже»: Иран ответил на авиаудары США

«Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже»: Иран ответил на авиаудары США

Угрозы главы Белого дома Дональда Трампа 8 июля Ирану не заставили себя долго ждать. После заявлений Вашингтона о новой серии авиаударов по 90 объектам на территории Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об ответных атаках на американские базы в Кувейте и Бахрейне.

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