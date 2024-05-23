«Аэрофлот» запускает прямые рейсы между Петербургом и Владивостоком

«Аэрофлот» открывает продажу билетов на прямые рейсы между Санкт-Петербургом и Владивостоком, а полеты будут выполняться в пиковый период летнего сезона, начиная с 16 июня 2024 года, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777 в трехклассной компоновке: Эконом, Комфорт, Бизнес, следует из сообщений компании.