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С октября ряд граждан получит повышенную страховую пенсию

С октября ряд граждан получит повышенную страховую пенсию

Повышение коснется военных пенсионеров и силовиков (индексация на 4%) Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил RT, что с 1 октября 2026 года пенсии для бывших военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и других силовых структур будут увеличены на 4%.

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