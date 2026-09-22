С октября ряд граждан получит повышенную страховую пенсию

Повышение коснется военных пенсионеров и силовиков (индексация на 4%) Депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил RT, что с 1 октября 2026 года пенсии для бывших военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и других силовых структур будут увеличены на 4%.
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