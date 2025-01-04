Юшков: Украина ударила по себе, запретив транзит газа из РФ Евгения КомароваЗапретом транзита газа из РФ Украина ударила по себе, заявил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергобезопасности и Финансового университета при российском правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Секретная разработка баллистической ракеты «Осина», русская ракета перевернет весь мир
- Так не прилетало с начала СВО, из бункера в Василькове несколько часов «выгребают тела»: Карта специальной военной операции на Украине на 1 января 2025 года и анализ событий в мире
- «Искандеры» ударили по военным базам в Днепре и в Николаевской области, на месте столбы черного дыма и машины скорой помощи
Свежие комментарии