Альянс США и КНР включили в список «черных лебедей» 2025 года

В новом году избранный президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин могут заключить альянс ради подписания соглашения с лидером России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии