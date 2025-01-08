Зеленский предлагает разорвать более 25 правоохранительных договоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде приостановить действие более 25 международных договоров с Россией и Белоруссией, включая важные соглашения в правоохранительной сфере, из-за сложностей в их практическом выполнении.
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