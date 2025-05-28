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Этот таинственный мир

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Что делает с вашим мозгом откладывание сигнала будильника каждое утро?

Что делает с вашим мозгом откладывание сигнала будильника каждое утро?

Утреннее нажатие кнопки "Отложить" может негативно сказаться на вашем мозге. Исследования показывают, что повторное засыпание после первого звонка будильника может вызвать инерцию сна, ухудшая когнитивные функции и настроение в течение дня.

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