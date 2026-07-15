‼️🇷🇺💥 «Герань-4 Сикер» ударили по кораблям в одесских и николаевских портах ▪️ В течение суток армия России продолжила нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
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‼️🇷🇺💥 «Герань-4 Сикер» ударили по кораблям в одесских и николаевских портах ▪️ В течение суток армия России продолжила нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
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