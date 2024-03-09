Отношения Москвы и Токио придётся начинать строить с нуля

Прибывший к месту дипломатической службы в Токио новый посол РФ Николай Ноздрев обозначил позицию Москвы и, видимо, свою личную по поводу ситуации, сложившейся по вине японской стороны в политических и дипломатических отношениях двух стран.
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