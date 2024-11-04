Действующий президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов в Молдавии

Во втором туре выборов президента Молдавии лидирует действующая глава государства Майя Санду. После обработки почти 100% протоколов с избирательных участков она обходит бывшего генпрокурора Александра Стояногло примерно на 10 процентных пунктов.
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