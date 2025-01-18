Мальчик раздора. Зачем дело подростка, из-за которого Кадыров грозил генералам, вернули в прокуратуру

серый777 котов

Ему этому дону стоит уже давно подумать о том что если уж на него наехала эспаньола то это не хухры мухры- это пахнет керосином!Это не ахмат тик токерный . это серьёзные и очень мужики- настоящие мужики!!Эспаьёла - это по сути тот же Вагнер . и те же музыканты . а с ними шутки плохи!За них и настоящие чечены впрягуться- боевое братство никто не отменял!И тогда крышывателю валдбериса наступит Он!Да и Путин как главный этого беспредельщика не будет по голове гладить- за это и ответить можно!