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Свежие комментарии

  • серый777 котов
    Ему этому дону стоит уже давно подумать о том что если уж на него наехала эспаньола то это не хухры мухры- это пахнет...Мальчик раздора. ...
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Мальчик раздора. Зачем дело подростка, из-за которого Кадыров грозил генералам, вернули в прокуратуру

Мальчик раздора. Зачем дело подростка, из-за которого Кадыров грозил генералам, вернули в прокуратуру

RuNews24.ru История «охоты на генералов», которую глава Чечни Рамзан Кадыров начал в конце прошлого года, неожиданно заиграла новыми красками.

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Комментарии
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ПП
Петр Петрович Канаев
Г - н Фадеев предлагает нам стать терпилами. Так нас и так сделали терпилами, азиаты, кавказцы русских толпой бьют, а судят русского за превышение самообороны. Стыдобище господа правоохранительные органы.
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4 час.
Владимир Швецов
Засцали вверху.
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4 час.
серый777 котов
Ему этому дону стоит уже давно подумать о том что если уж на него наехала эспаньола то это не хухры мухры- это пахнет керосином!Это не ахмат тик токерный . это серьёзные и очень мужики- настоящие мужики!!Эспаьёла - это по сути тот же Вагнер . и те же музыканты . а с ними шутки плохи!За них и  настоящие чечены впрягуться- боевое братство никто не отменял!И  тогда крышывателю валдбериса наступит Он!Да и  Путин как главный этого беспредельщика не будет по голове гладить- за это и ответить можно!
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26 сек.

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