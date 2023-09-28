Вице-премьер Украины Верещук призвала россиян покинуть Крым

Власти Украины продолжают пытаться запугать россиян различными угрозами. Вице-премьер страны Ирина Верещук опубликовала в соцсетях пост, в котором посоветовала живущим в Крыму россиянам покинуть полуостров.
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