Житель Смоленщины одержал победу в международном конкурсе по разработке инновационных решений в сфере ИИ

Денис Жук показал лучший результат в кейсе «Детектирование нарушений правил дорожного движения» Смолянин Денис Жук стал первым в международном конкурсе по разработке инновационных решений в сфере ИИ, который завершился в Калининграде.
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