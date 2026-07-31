🏥 С начала года медорганизации Крыма получили 339 единиц нового оборудования Наибольший объём поставок в рамках нацпроектов пришёлся на Республиканскую детскую клиническую больницу.
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🏥 С начала года медорганизации Крыма получили 339 единиц нового оборудования Наибольший объём поставок в рамках нацпроектов пришёлся на Республиканскую детскую клиническую больницу.