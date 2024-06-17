Украинская армия выпустила десять натовских снарядов по Донецку

Использовались кассетные боеприпасы Военнослужащие украинской армии в понедельник выпустили 10 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Кировскому, Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка.
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