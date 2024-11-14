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  • Vitalich
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Какой завтрак считается самым полезным: нет, это не овсяная каша

Многие люди твердо убеждены, что самым полезным завтраком является овсянка.Конечно, каша на завтрак все же лучше выпитой впопыхах чашки кофе, но звание самого полезного блюда для первого приема пищи ей все же не принадлежит.

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