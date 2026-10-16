Италия и Испания достигли соглашения о постепенном отказе от пограничного контроля, введенного Римом из-за миграционного кризиса в Сеуте, сообщило агентство EL PERIODICO 16 октября со ссылкой на источники в испанских дипломатических кругах.
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