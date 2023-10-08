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“Интер Майами” с Месси проиграл “Цинциннати” в МЛС

“Интер Майами” с Месси проиграл “Цинциннати” в МЛС

“Цинциннати” одержал победу над “Интер Майами” в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча, которая состоялась на стадионе “Интер Майами”, завершилась поражением хозяев со счетом 0:1.

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