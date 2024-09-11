Представитель Фомина назвал единственный европейский клуб, который делал предложение футболисту

Федерико Пасторелло, представитель опорного полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, заявил, что единственным клубом, от которого игроку поступало предложение в летнее трансферное окно, был итальянский «Комо».
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