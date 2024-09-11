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Представитель Фомина назвал единственный европейский клуб, который делал предложение футболисту

Представитель Фомина назвал единственный европейский клуб, который делал предложение футболисту

Федерико Пасторелло, представитель опорного полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, заявил, что единственным клубом, от которого игроку поступало предложение в летнее трансферное окно, был итальянский «Комо».

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