Эксперт службы занятости дала советы для влюбленных коллег

Есть мнение, что романтические отношения между коллегами неприемлемы. О том, действительно ли это так и как быть, если чувства всё-таки возникли, «Известиям» 11 октября рассказала карьерный эксперт службы занятости населения города Москвы Светлана Семеренко.
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