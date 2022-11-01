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Карандин о тренерах в КХЛ: «Жалобщики всегда раздражали. Разин критикует календарь, Знарок жалуется на травмы. Где-то они правы, но Епанчинцев-то терпит»

Юрий Карандин высказался о жалобах тренеров клубов КХЛ на календарь и другие проблемы.  – Я уже говорил о том, что в КХЛ есть две лиги.

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