Акции Samsung выросли до трёхлетнего максимума благодаря ИИ-буму и 15-кратному р...

Акции Samsung выросли до трёхлетнего максимума благодаря ИИ-буму и 15-кратному росту прибылиКак уже отмечалось утром, собственный прогноз Samsung Electronics относительно величины операционной прибыли во втором квартале оказался лучше ожиданий рынка, поэтому курс акций этого эмитента на торгах в пятницу вырос на 2,24 % до трёхлетнего максимума в 84 600 вон за акцию.