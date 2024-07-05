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Акции Samsung выросли до трёхлетнего максимума благодаря ИИ-буму и 15-кратному р...

Акции Samsung выросли до трёхлетнего максимума благодаря ИИ-буму и 15-кратному р...

Акции Samsung выросли до трёхлетнего максимума благодаря ИИ-буму и 15-кратному росту прибылиКак уже отмечалось утром, собственный прогноз Samsung Electronics относительно величины операционной прибыли во втором квартале оказался лучше ожиданий рынка, поэтому курс акций этого эмитента на торгах в пятницу вырос на 2,24 % до трёхлетнего максимума в 84 600 вон за акцию.

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