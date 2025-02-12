Адвокат Бело: освобожденный в США Винник находится в особой зоне ожидания

Освобожденный Вашингтоном для передачи Москве Александр Винник 12 февраля собрал свои вещи, затем за ним прибыл американский маршал, чтобы обеспечить трансфер в Россию, заявил французский адвокат Фредерик Бело.
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