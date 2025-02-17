Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве соучастницу телефонных мошенников, похитивших деньги и драгоценности на сумму более 50 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УВД по Северному округу столицы и Отдела МВД России по району Сокол задержали 19-летнюю приезжую, подозреваемую в совершении мошеннических действий в отношении молодой девушки.
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