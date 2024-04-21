МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 18 метров в секунду

Жителей и гостей Москвы предупредили о надвигающейся непогоде. На столицу в течение пары часов обрушится мощный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии