Жгучий холод ответных санкций

а

алексей

автор. как тебе не стыдно? ты или дурак иди полный подлец . все что уходит на запад оплачивается там и деньги остаются там! в интересах ворья и жулья. запал свои санкции соблюдает строго.. а тем временем оружие западное убивает нашиз граждан...2не навреди2 псина