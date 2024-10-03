Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Царева
    учитесь и поступите. а для участников сво специальные льготы и дополнительные места. Они встали на защиту страны. и с...Вернувшимся с СВО...
  • Виктор Миков
    С какого перепугу высокие ставки способствуют импортозамещению. Наоборот.Центробанк Китая ...
  • Алексей Тан
    Ты дочка "Крымского офицера"... ентот енерал, в одну дуду дует... с ТВОИМ Целоверманом!!.«Москва, снимай б...

Жгучий холод ответных санкций

Жгучий холод ответных санкций

Россия готовит запрет на экспорт сырья в недружественные страны Правительство прорабатывает обширный перечень видов стратегического сырья, которые будут запрещены для экспорта в недружественные страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
а
алексей
автор. как тебе не стыдно? ты или дурак иди полный подлец . все что уходит на запад оплачивается там и деньги остаются там! в интересах ворья и жулья. запал свои санкции соблюдает строго.. а тем временем оружие западное убивает нашиз граждан...2не навреди2 псина
Ответить
2 час.
сергей ординаров
Это точно будет или всё написано, чтобы мы почитали?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх