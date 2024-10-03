Россия готовит запрет на экспорт сырья в недружественные страны Правительство прорабатывает обширный перечень видов стратегического сырья, которые будут запрещены для экспорта в недружественные страны.
Жгучий холод ответных санкций
Комментарии
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а
алексей
автор. как тебе не стыдно? ты или дурак иди полный подлец . все что уходит на запад оплачивается там и деньги остаются там! в интересах ворья и жулья. запал свои санкции соблюдает строго.. а тем временем оружие западное убивает нашиз граждан...2не навреди2 псина
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2 час.
сергей ординаров
Это точно будет или всё написано, чтобы мы почитали?
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1 час.
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