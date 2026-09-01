Zero Hedge
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Zero Hedge

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Is Germany Preparing To Unveil A Wealth Tax?

Is Germany Preparing To Unveil A Wealth Tax? Submitted by Thomas Kolbe Will 2027 be the year the wealth register is introduced? Labor Minister Bärbel Bas confirmed this week on Bild that her ministry plans a representative survey of citizens next year on their assets and their views on distributive justice.

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