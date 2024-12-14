Пограничники прошли обучение в области защиты персональных данных

В Северном региональном управлении Главного инспектората пограничной полиции был организован курс обучения в области защиты персональных данных, предназначенный для сотрудников пограничной полиции со статусом констатирующего агента.
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