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Доктор Мясников рассказал, что чеснок защищает от рака

Доктор Мясников рассказал, что чеснок защищает от рака

Он официально входит в семерку самых полезных продуктов.фото: wikipedia.org/Donovan Govan--> Обычный чеснок, доступный каждому жителю страны, широко используется для поддержания иммунитета и профилактики многих заболеваний.

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