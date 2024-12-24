Стали известны причины визита правоохранителей к «верхушке» Минпрома

Уголовные дела и обыски могут быть связаны с закупками для нужд фронта. Накануне в Новосибирске в отношении двух служащих новосибирского Минпромторга Юрия Воробьева и Натальи Зыряновой были возбуждены уголовные дела.
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