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Стали известны причины визита правоохранителей к «верхушке» Минпрома

Стали известны причины визита правоохранителей к «верхушке» Минпрома

Уголовные дела и обыски могут быть связаны с закупками для нужд фронта. Накануне в Новосибирске в отношении двух служащих новосибирского Минпромторга Юрия Воробьева и Натальи Зыряновой были возбуждены уголовные дела.

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