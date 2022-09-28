Жители Краснодара смогут возложить цветы в память о жертвах ижевского стрелка

Жители Краснодара смогут возложить цветы в память о жертвах ижевского стрелкаСегодня в Краснодаре состоится траурная акция в память о погибших в результате стрельбы в ижевской школе №88, где погибли 17 человек, в том числе 11 детей, а пострадали 24.