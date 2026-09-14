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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ламин Ямаль: «Некоторые думают, что я могу расслабиться, если что-то выиграл. Но я должен сделать еще тысячу вещей, чтобы закрепиться в истории футбола»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заверил, что не намерен останавливаться на достигнутом.

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