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Мухетдин носит бороду, а усы аккуратно выстрижены. В родном Таджикистане получил бы штраф – у нас получает квартиру. Парадокс. И такие парадоксы будут множиться в числе вплоть до тех пор, пока... ©

Мухетдин носит бороду, а усы аккуратно выстрижены. В родном Таджикистане получил бы штраф – у нас получает квартиру. Парадокс. И такие парадоксы будут множиться в числе вплоть до тех пор, пока... ©

Из Дагестана вновь послышался голос разума, к которому не мешало бы прислушаться федеральным властям.

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