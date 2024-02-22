Водителя «Range Rover» привлекли к административной ответственности

16 февраля в сети Интернет была опубликована видеозапись, с участием автомобиля «Range Rover». На видео видно, как водитель данного автомобиля, двигаясь на нерегулируемом перекрестке улиц Фрунзе и Люлина областного центра выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, а далее совершил разворот на запрещающий (красный) сигнал светофора на перекрестке проспект Ленина - улица Якова Гарелина.