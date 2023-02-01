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Боунс Хайлэнд – про слухи об обмене: «Мне все равно. Будь, что будет»

Боунс Хайлэнд – про слухи об обмене: «Мне все равно. Будь, что будет»

Защитник «Денвера» Боунс Хайлэнд прокомментировал слухи о своем возможном обмене в другую команду. «Мне все равно.

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