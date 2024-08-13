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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дино Радончич стал игроком «Бетиса»

Испанский клуб объявил о подписании 1-летнего контракта с легким форвардом (25 лет, 202 см). Радончич провел сезон-23/24 за «Баварию», набирая в Евролиге 1,3 очка и 2,1 подбора в среднем за матч.

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