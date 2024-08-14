В Петербурге учительница уговаривала школьника стать для нее донором спермы

В Санкт-Петербурге учительница математики упрашивала своего ученика стать для нее донором спермы. Как сообщает Baza, она преследовала школьника, писала ему на почту, приходила домой и заявляла, что совершит суицид, если юноша откажет ей в близости.
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