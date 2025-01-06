5 знаков зодиака, которые могут расстаться с любимыми в 2025 году Алёна Юрьева2025 год предвещает множество астрологических событий, которые повлияют на судьбы знаков Зодиака, как в позитивном, так и в менее благоприятном ключе.
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